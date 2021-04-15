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Минюст не будет возбуждать дело против застрелившего женщину полицейского

Минюст не будет возбуждать дело против застрелившего женщину полицейского

Вашингтон, 15 апреля. Минюст США не стал возбуждать дело против полицейского, от выстрела которого в ходе беспорядков на территории Капитолия 6 января погибла 35-летняя Эшли Бэббит. 

Расследование было проведено прокуратурой округа Колумбия. Специалисты по его итогу заявили, что «достаточных доказательств для обоснования уголовного преследования» на данный момент нет. Власти в течение нескольких месяцев обсуждали, можно ли предъявить уголовное обвинение офицеру Капитолийской полиции, застрелившему 35-летнюю Бэббит. При этом решение Министерства юстиции закрыть расследование было ожидаемым.

Эшли Бэббит

По словам прокуроров, они изучили видеозапись, на которую попал момент выстрела, а также показания полицейского, других офицеров и свидетелей. Представители ведомства уведомили семью Бэббит о принятом решении.

В заявлении американского минюста сообщается, что 6 января Бэббит «была среди толпы людей, которые вошли в здание Капитолия» и пытались проникнуть в Палату представителей США. В это время из здания эвакуировали людей. Протестующие разбили стекла двери, используя флагштоки и шлемы. Бэббит попыталась пролезть через одну из дверей, где было разбито стекло.

«Офицер в вестибюле произвел один выстрел из своего служебного пистолета, ранив Бэббит в левое плечо, в результате чего она упала с дверного проема на пол», — говорится в документе.

Бэббит доставили в Вашингтонский госпиталь, но спасти ее не удалось. Она стала одной из пяти человек, погибших в Капитолии или за его пределами 6 января.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января собрались в Вашингтоне на митинге в его поддержку. Потом толпа ворвалась в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

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