Минюст не будет возбуждать дело против застрелившего женщину полицейского

Вашингтон, 15 апреля. Минюст США не стал возбуждать дело против полицейского, от выстрела которого в ходе беспорядков на территории Капитолия 6 января погибла 35-летняя Эшли Бэббит.

Расследование было проведено прокуратурой округа Колумбия. Специалисты по его итогу заявили, что «достаточных доказательств для обоснования уголовного преследования» на данный момент нет. Власти в течение нескольких месяцев обсуждали, можно ли предъявить уголовное обвинение офицеру Капитолийской полиции, застрелившему 35-летнюю Бэббит. При этом решение Министерства юстиции закрыть расследование было ожидаемым.

По словам прокуроров, они изучили видеозапись, на которую попал момент выстрела, а также показания полицейского, других офицеров и свидетелей. Представители ведомства уведомили семью Бэббит о принятом решении.

В заявлении американского минюста сообщается, что 6 января Бэббит «была среди толпы людей, которые вошли в здание Капитолия» и пытались проникнуть в Палату представителей США. В это время из здания эвакуировали людей. Протестующие разбили стекла двери, используя флагштоки и шлемы. Бэббит попыталась пролезть через одну из дверей, где было разбито стекло.

«Офицер в вестибюле произвел один выстрел из своего служебного пистолета, ранив Бэббит в левое плечо, в результате чего она упала с дверного проема на пол», — говорится в документе.

Бэббит доставили в Вашингтонский госпиталь, но спасти ее не удалось. Она стала одной из пяти человек, погибших в Капитолии или за его пределами 6 января.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января собрались в Вашингтоне на митинге в его поддержку. Потом толпа ворвалась в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.