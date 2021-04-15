Сексолог Кульгавчук назвал кофе и мяту «врагами» мужской потенции

Москва, 15 апреля. Частое употребление кофе, мяты и пива отрицательно влияет на мужское здоровье. Об этом рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Мужчинам необходимо избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, так как именно он отвечает за половое влечение. По словам специалиста, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя и мяты, передает радио Sputnik.

На уровень тестостерона в организме также негативно влияет пиво. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона этот напиток и то, что приводит к ожирению.

Ранее врач-диетолог Александра Ноев рассказала как изменить рацион весной, чтобы организм не чувствовал дефицита витаминов. По словам специалиста, необходимое количество витаминов организму дадут цитрусовые, клубника и ананасы.