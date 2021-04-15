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Авиакомпания «Аврора» получит самолеты SSJ 100 в 2021 году

Авиакомпания «Аврора» получит самолеты SSJ 100 в 2021 году

Владивосток, 15 апреля. Государственная транспортная лизинговая компания наметила поставку 45 воздушных судов для дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Ожидается, что передача самолетов для авиакомпании пройдет с 2021 по 2025 годы. В числе 45 воздушных судов включены восемь самолетов SSJ-100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет «Байкал».

По словам гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха, план поставок этой техники по годам уже подписан и расшифрован. Уже в 2021 году «Аврора» получит первый самолет SSJ 100.

Недавно первый заместитель председателя коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов сообщил, что гражданский турбовинтовой самолет Ил-114-300 может получить военную модификацию. По словам специалиста, Министерство обороны РФ заинтересовалось воздушным судном из-за высокой дальности автономного полета.

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