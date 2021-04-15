Украину ждет дефицит топлива и резкий рост цен на бензин и дизель

Киев, 15 апреля. Власти Украины «не предусмотрели никаких компенсационных мер накануне принятия решения о санкциях» и спровоцировали дефицит топлива и «ценовую турбулентность» в стране.

К такому выводу пришли украинские аналитики. По их словам, потребность в топливе начинает резко расти в начале посевной кампании. В связи с этим цены на дизель и сжиженный газ могут резко вырасти, и уже через месяц этих ресурсов будет не хватать. Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предположил, что серьезных проблем с дизтопливом удастся избежать, если на Украину его завезут еще 150 тысяч тонн, а вот ситуация со сжиженным газом катастрофическая, передает UBR.ua.

Киев допустил ошибку, исключив из оптового сегмента «мощный импортер дешевого дизельного топлива» Proton Energy, уверен гендиректор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук. Компания стабильно завозила в страну более 1,7 млн т дизтоплива и 400 тыс. т сжиженного газа.

«Возможно, до конца апреля, рынок еще продержится на предыдущих запасах, однако уже в мае, если не будет разрешения «Коралл Энерджи» на экспорт дизтоплива и сжиженного газа в Украину, рынок ожидает дефицит дизельного топлива и сжиженного газа, что, безусловно, приведет к ценовой турбулентности», — отметил специалист.

Снижение поставок газа российской компанией «Газпром» через Украину принесет Киеву многомиллиардные убытки. Он потеряет до 10-12 миллиардов кубометров транзита в год.