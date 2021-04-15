«Криминальное прошлое»: Zivert заподозрили в работе стриптизершей

Москва, 15 апреля. В Сети появились снимки, на которых девушка, похожая на певицу Юлию Zivert, позирует в откровенных нарядах в ночном клубе.

Артистка стала популярной в 2017 году после выпуска синглов «Чак» и «Анестезия». Яркая внешность и необычный вокал выгодно отличали ее от других селебрити. О своей личной жизни певица не любит распространятся. Она рассказывала, что никогда профессионально не училась вокалу, а раньше занималась танцами, после чего стала стюардессой.

В Сети появилась информация, что Zivert умолчала о том периоде своей жизни, когда якобы была весьма популярной танцовщицей гоу-гоу в Москве. Один из пабликов в Instagram опубликовал фотографии, на которых девушка, похожая на Юлию, стоит рядом с шестом для стриптиза.

Некоторые встали на сторону певицы, отметив, что ничего постыдного в профессии нет — это просто танцы в барах и ночных клубах. И они никак не влияют на музыкальный талант. Многие пользователи Сети не поверили, что на снимках исполнительница хита «Двусмысленно». Однако нашлись и те, кто назвал подобную деятельность «криминальным прошлым».

В конце прошлого года исполнители Niletto и Zivert раскрыли некоторые секреты о своем прошлом в выпуске программы «Кто хочет стать миллионером?». В частности, они рассказали, что выросли в простых семьях. Певица заявила, что росла в небогатой семье в Одессе и начала работать стюардессой, поскольку родители не смогли оплатить ей учебу в вузе.