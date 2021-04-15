Пушков заявил о невозможности реализации целей Байдена без Путина

Москва, 15 апреля. Американский лидер Джо Байден не может утвердить новое «мировое лидерство» США без встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

Парламентарий прокомментировал примирительные сигналы Вашингтона в сторону Москвы в своих социальных сетях. Он считает, что США отменили проход двух военных кораблей в Черное море, чтобы добиться встречи с президентом России. Однако еще в начале апреля американская сторона рассматривала возможность отправки своих кораблей в Черное море для поддержки Украины.

«Байдену, как минимум, очень нужно участие Путина в онлайн-саммите по климату. Нужно и согласие президента России на встречу на высшем уровне. Так Байден хочет утвердить новое «мировое лидерство» США. Без встречи с Путиным никак не выходит», — написал Пушков.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден уже предложил Путину провести встречу в ближайшие недели. Пушков назвал это решение попыткой заставить РФ действовать по указке Вашингтона.

Предстоящую встречу Байдена и Путина прокомментировала депутат и писательница Анна Герман. Она считает, что не стоит надеяться на сиюминутное улучшение ситуации на Украине после переговоров мировых лидеров.