Бузова постепенно превращается в Волочкову: Топ-5 схожих черт

Москва, 15 апреля. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» с каждым днем все больше становится похожа на бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову. Этот факт подметили журналисты.

Авторы портала Teleprogamma.pro нашли пять схожих черт между героинями различных скандалов. Они заметили, что женщины любят демонстрировать роскошную жизнь, устраивать скандалы и отдыхать на Мальдивах. Кроме того, журналисты приметили их неудачи в личной жизни и возможные вредные привычки.

Демонстрация роскошной жизни

Как и Волочкова, Бузова периодически устраивает на своей странице в Instagram демонстрацию подарков от друзей и поклонников, пытаясь подчеркнуть востребованность. Распаковка праздничных коробок стала отдельной рубрикой в соцсетях звезд. Цветами и подарками их ленты пестрят регулярно.

Война с хейтерами

И Бузова, и Волочкова периодически попадают под огонь гневных комментариев от хейтеров. Балерина уже давно привыкла к такому отношению, но в какой-то момент все же запретила подписчикам оставлять сообщения под ее постами. Хейтеры однако не унимаются, постоянно пытаясь поймать танцовщицу на лжи. Особенно это касается некого тайного ухажера Волочковой.

Бузову донимают не меньше. Певицу часто критикуют за то, что она старается ухватиться за любую «халтуру» ради хайпа и заработка. Артистка периодически отвечает хейтерам гневными тирадами. После очередного скандала, связанного с шуткой Бузовой о блокаде Ленинграда, она и вовсе закрыла свою страницу.

Неудачи на личном фронте

Волочкова встречалась с олигархом Сулейманом Керимовым, состояла в фиктивном браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, имела отношения с неким Бахтияром Салимовым и крутила роман с пиарщиком Черменом Дзотовым. За последний год она несколько раз объявляла о скорой свадьбе с тайным возлюбленным, но так и не открыла, кто он. Большинство тех, кто следит за жизнью балерины, уверены, что это лишь пиар-акция.

Бузова сейчас официально не состоит ни с кем в отношениях. После брака с футболистом Дмитрием Тарасовым ей приписывали любовь с комиком Тимуром Батрутдиновым, но дальше слухов дело не зашло. Около года певица демонстрировала бурный роман с блогером Давидом Манукяном, но после импровизированной свадьбы на Мальдивах пара рассталась. Без скандала тогда не обошлось: Бузова обвинила Даву в домашнем насилии.

Страсть к Мальдивам

Фотографии с отдыха на Мальдивах удивляют своей схожестью. Знаменитости предстают на них почти в одинаковых позах и не всегда, как замечают поклонники, выбирают удачные купальники. Особенно часто снимки начали появляться в Instagram Бузовой и Волочковой в период пандемии коронавируса. Заграница стала местом, где звезды могут отдохнуть от своего напряженного графика несколько раз в полгода.

Возможные вредные привычки

Многие убеждены, что и балерина, и певица злоупотребляют алкоголем. Бузову в пристрастии к спиртному однажды обвиняла мама Давы, но после удалила скандальный пост в соцсетях. Как-то и сама Ольга подлила масла в огонь, появившись в эфире «Дома-2» явно подвыпившей: язык телеведущей сильно заплетался.

Волочкова даже грозила судом за подобные обвинения, но это мало кого останавливает. Неоднократно телеведущая Дана Борисова язвительно рассказывала о пристрастии экс-балерины к крепким напиткам.