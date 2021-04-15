Сжигание мусора и вырубка деревьев может грозить дачникам штрафами

Москва, 15 апреля. Существует несколько способов заработать штраф дачникам. И один из самых популярных — сжигание мусора на участке, рассказал юрист Алексей Петропольский.

За сжигание мусора или разведение костра на участке может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. И для его выписки достаточно, чтобы нарушение засвидетельствовали в МЧС, передает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста.

Среди запрещенных действий на участке числятся закапывание неразлагаемых отходов и вырубка деревьев. За последнее нарушение может грозить не только штраф, но и срок, отметил юрист Петропольский. Прирезка, или самозахват соседней земли, тоже может повлечь за собой ответственность в соответствии с законодательством.

Дачникам запрещено выкачивать свыше 100 кубометров воды в сутки без лицензии. Если кто-то решится на это, то штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. К прочим нарушениям относятся шум в неположенное время, разведение крупного рогатого скота, отметил юрист.

Если установленный на даче забор будет мешать поступать свету на соседний участок, то владельцу может грозить штраф до 5 тысяч рублей или предписание демонтировать его. Рекомендуемая высота должна варьироваться от 1,2 до 1,8 метра.