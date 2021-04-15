Дания полностью прекращает использование вакцины AstraZeneca

Копенгаген, 15 апреля. Прекращение использования препарата от британско-шведской компании AstraZeneca подтвердили власти Дании. Кроме этого, приостанавливается вакцинация лекарством J&J.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава управления здравоохранением Дании Серен Брустрем. По мнению ведомства, существует связь между образованием тромбозов, кровотечением, другими опасными побочными эффектами и вакциной от коронавируса AstraZeneca. Ранее Дания закупила 2,4 млн доз этой вакцины, пишет FRANCE 24.

«Препарат AstraZeneca будет исключен из программы вакцинации», — заявил Брустрем.

Дания стала первой страной, которая полностью и навсегда отказалась от AstraZeneca, отметила представитель управления здравоохранения Танья Эриксен.

Недавно Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) доказало связь между применением препарата компании AstraZeneca и образованием тромбов.