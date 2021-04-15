Финансист Аржанухин назвал способ увеличения доходности вкладов

Москва, 15 апреля. Накопления могут расти как «снежный ком», если оставлять ежемесячный процент на вкладе, чтобы процентная ставка по нему начислялась с суммы вклада и процентов.

«Сложный процент» чаще всего встречается, когда речь заходит о депозитах. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

Банки обычно сразу указывают ставку с учетом капитализации вклада и без нее. Несмотря на то, что нынешние ставки не позволяют заработать значительную сумму на вкладах, при «сложном проценте» можно немного увеличить доход, отметил эксперт.

На фондовом рынке также возможна капитализация процентов. В таком случае нужно выбрать опцию, так называемого, «реинвестирования». Тогда полученные дивиденды можно не выводить, а покупать на их сумму другие ценные бумаги. В паевом инвестиционном фонде (ПИФ) все средства автоматически реинвестируются.

Желающие приобрести ценные бумаги впервые могут воспользоваться советом экономиста Дмитрия Десятниченко. Специалист посоветовал новичкам не искушаться вкладами с короткими сроками и большим процентом.