Минтранспорта ДНР начало ремонт автомобильных дорог в республике

Донецк, 15 апреля. Ремонт автомобильных дорог в ДНР будут осуществлять организации ООО «Автобан», ООО «Донспецпром» и ООО «ТК «ДДС».

Работы предусмотрены на трассах Донецк – Новоазовск – Седово, Мануйловка – Дмитровка и Снежное – Дмитровка – Дибровка в Шахтерском районе. Всего Министерство транспорта запланировало ремонт дорожных покрытий на территории Донецкой Народной Республики общей протяженностью 76,5 км.

Недавно в ЛНР прошел первый этап запланированного ралли. Заезд был совершен на территории бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ). В соревновании участвовали 17 экипажей из ЛНР, ДНР и России.