Любляна, 15 апреля. Люди, сделавшие прививку против коронавируса российским препаратом «Спутник V», могут избежать самоизоляции по прибытию в Словению. Такое решение приняли власти республики.

Правительство Словении расширило список вакцин против COVID-19, после инъекции которых прибывающие в страну освобождаются от необходимости отбывать десятидневный карантин. В перечень препаратов вошла российская разработка «Спутник V», а также препарат американской компании Johnson & Johnson.

При этом прививка должна быть поставлена не менее чем за 21 день до приезда в республику. Свидетельство о вакцинации должно быть на словенском или английском языках.

Препарат «Спутник V» является эффективным и безопасным лекарством. Росздравнадзор подтвердил, что у привитых этой вакциной не было выявлено побочных эффектов в виде тромбоза, в отличие от препарата компании AstraZeneca.