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Предназначенные врачам деньги пустят на вакцины от COVID-19 на Украине

Предназначенные врачам деньги пустят на вакцины от COVID-19 на Украине

Киев, 15 апреля. Комитет по вопросам бюджета Украины перераспределил средства из программы медицинских госгарантий на вакцинацию населения от коронавируса.

Власти отвели на эти цели 6,5 миллиарда гривен, которые изначально предназначались врачам и больницам Украины на 2021 год. Инициатором стало правительство, стремящееся выполнить распоряжение СНБО о Национальном плане вакцинопрофилактики COVID-19. В министерстве здравоохранения Украины заверили, что изъятие средств из программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в II-IV кварталах 2021 года является временной мерой.

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский полностью провалил кампанию по борьбе с коронавирусом. В стране регистрируются рекордные показатели заболеваемости и смертности из-за нехватки доз вакцин и медицинских работников.

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