Плющенко оценил экипировку олимпийской сборной России

Москва, 15 апреля. Новая экипировка российских олимпийцев была представлена на ВДНХ. Эту форму спортсмены возьмут с собой на Игры в Токио. Фигурист Евгений Плющенко назвал ее стильной.

В роли моделей на презентации выступили российские спортсмены. Фигурист Евгений Плющенко стал одним из гостей показа.

«Она удобная, классная, стильная и комфортная. Я вообще за комфорт», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион, оценивая экипировку.

На форме сборной России, согласно решению CAS и МОК, не должны присутствовать название страны и герб. Плющенко уверен, что отсутствие этих атрибутов не помешает российским олимпийцам достойно выступить в Токио.

«Поборемся. Наши спортсмены преодолеют. Главное все знают, откуда наши спортсмены и кого они представляют», — отметил фигурист.

На внутренней стороне экипировки, как стало известно ранее, присутствует оберег. Он призван помогать олимпийцам добиваться успеха на Играх.