«Струсили на пороге столкновения»: в РФ объяснили звонок из Белого дома Путину

Москва, 15 апреля. США сделали шаг навстречу к эскалации отношений с Россией в надежде на ее скорое отступление, но, когда этого не произошло, капитулировали сами.

Такое мнение высказал политконсультант Андрей Перла. Он в интервью «Царьграду» разобрал звонок президента США Джозефа Байдена российскому коллеге Владимиру Путину. В разговоре демократ предложил собеседнику встретиться. Инициатива главы Белого дома стала следствием поражения американской стороны. По словам эксперта, Вашингтон сдрейфил на пороге столкновения.

«Вы будете смеяться, но это капитуляция. Американцы попробовали эскалацию, увидели, что Россия не отступает, — и струсили», — заявил Перла.

Теперь США возьмут курс на стабилизацию связей с Россией. Для этого американские власти могут воспользоваться рекомендацией журналистов Foreign Affairs, которые призвали Вашингтон признать ограниченность своего «могущества» на мировой арене, добавил политконсультант.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о намерении Байдена встретиться с Путиным в ближайшие недели. Скорее всего, встреча пройдет в третьей стране.