ВСУ обстреляли из минометов пригород Донецка

Донецк, 15 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли минометный удар по району аэропорта Донецка. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинскими военными было выпущено пять мин калибром 120 мм. Вместе с тем использовалось стрелковое оружие. По данным местных жителей, один из снарядов попал в жилой дом.

«У соседки влетели осколки (120 мм) из балкона в кухню, побили мебель. С третьего по пятый этажи вылетели окна, нет света. Били также сильно поселок Горького», — написала в соцсети местная жительница Наталья.

Недавно был зафиксирован еще один случай нарушения режима прекращения огня в районе Донецка. Мэр города Алексей Кулезмин рассказал, что ВСУ обстреляли западные окраины столицы республики из противотанкового гранатомета.