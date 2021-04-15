Эрик Давидыч возглавил антирейтинг нарушителей ПДД среди блогеров

Москва, 15 апреля. Первое место в топ-5 среди блогеров-нарушителей ПДД занял Эрик Давидыч. На его счету 674 штрафа.

На втором месте в антирейтинге, составленном «Известиями», оказался Эдвард Бил. Этот блогер стал виновником ДТП в центре Москвы 1 апреля. За свою карьеру автолюбителя Бил получил 566 штрафов. Большую часть из них он заработал, превысив скорость.

В топ-5 также вошли Гусейн Гасанов, Настя Ивлеева и Литвин (Михаил Литвинов). Инспекторы ГИБДД составили на них сотни административных протоколов.

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева недавно нарушила ПДД на своем Lamborghini Aventador. Ее автомобиль увезли на штрафстоянку.