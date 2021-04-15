Имитация вечная: Харламов пошутил над причиной развода с Асмус

Москва, 15 апреля. Юморист Гарик Харламов не упустил возможности вновь посмеяться над своим разводом с актрисой Кристиной Асмус.

В эфире нового выпуска Comedy Club Харламов и Павел Воля беседовали с гостем шоу чемпионом мира в скиатлоне, четырехкратным призером Олимпиады-2018 Александром Большуновым. Юмористы поинтересовались, как лыжник тренируется в межсезонье.

Спортсмен сообщил, что для сохранения формы ему приходится заниматься кроссом с лыжероллерами, имитирующими лыжный ход. Харламов зацепился за слово «имитация».

«А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода», — заявил резидент Comedy Club, не уточнив при этом, кому приходилось имитировать — ему или его бывшей супруге.

Асмус и Харламов развелись в октябре 2020 года после восьми лет брака. Бывшие супруги стараются поддерживать дружеские отношения ради совместной дочки Анастасии. Однако недавно актриса сообщила, что общение с экс-супругом складывается тяжело, поскольку он на нее очень сильно обижен.

Актриса часто делится со своими поклонниками личными историями в соцсети, однако старательно избегает вопросов о возможных новых отношениях. Правда, недавно она намекнула, что у нее все-таки появился избранник. Общаясь с подписчиками в сторис Instagram, Асмус сообщила, что «секс присутствует» в ее жизни.