Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори экранизирует роман Агаты Кристи

Лондон, 15 апреля. Актер и комик Хью Лори снимет сериал по мотивам детективного романа Агаты Кристи «Почему не Эванс?» для онлайн-сервиса BritBox.

Лори займет кресло сценариста и исполнительного продюсера картины. Такое амплуа будет первым масштабным опытом в карьере британца. Известно, что релиз картины запланирован на 2022 год.

На данный момент нет подтвержденной информации, сыграет ли актер роль в своем сериале. Однако, по информации СМИ, вероятность подобного развития событий исключать нельзя.

Произведение Агаты Кристи «Почему не Эванс?» повествует историю Бобби Джонса и его светской подруги Фрэнсис Дервент. Во время поисков мяча для гольфа, герои обнаруживают мужчину при смерти. После этого они решают провести свое собственное расследование, чтобы выяснить тайну смерти незнакомца.

Произведения Агаты Кристи пользуются популярностью не только за границей, но и у отечественных читателей. Опрос показал, что писательница является самой известной представительницей зарубежной литературы по мнению россиян.