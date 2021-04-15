Волгоградские активисты хотят провести очередной референдум о времяисчислении

Волгоград, 15 апреля. Активисты движения «Волгоградское время» подали ходатайство в избирком Волгоградской области о проведении референдума по вопросу времяисчисления.

Сторонники возвращения «волгоградского времени» не намерены мириться с ситуацией и продолжают бороться за отмену московского времени. Участники движения настаивают, что перевод стрелок негативно влияет на жизнедеятельность людей, их самочувствие и здоровье.

Активисты утверждают, что перевод стрелок, который случился в декабре прошлого года, незаконен. По их словам, чиновники не учитывали мнение населения при поддержке волгоградского времени во время референдума 2018 года.

Ранее активисты движения «Волгоградское время» направили губернатору региона Андрею Бочарову, главе общественной палаты Татьяне Гензе и руководителю ветеранского движения Александру Блошкину требование о проведении референдума об изменении часового пояса.