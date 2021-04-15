Политолог Карасев раскрыл причину научной и космической деградации Украины

Киев, 15 апреля. За последние 30 лет Украина стремительно превращалась из космической державы в аграрную. О причинах интеллектуальной деградации страны рассказал политолог Вадим Карасев.

Украина за десятки лет стала «растительно-зерновым государством» и лидером по экспорту масла, что стало следствием для выбора Киевом модели независимости на базе принципов центрально-восточноевропейских наций в период между Первой и Второй мировыми войнами. В большой политике это называется стратегией государственного национального строительства.

«Украинцы начинали строить свою независимость на основе возникновения культурно-языковой национальной общности или этнической общности, которая приобретала государственное оформление», — отметил эксперт в своем видеоблоге «Говорит и доказывает Вадим Карасев» на YouTube.

Таким образом постепенно образовывалась нация государства. Зачастую это были небольшие национально-этнические сообщества, появление которых стало результатом этнизации территории или построения государства на этнической основе.

«Украина на первый план ставила вопрос нации, языка, не только государственного, но и коммуникационного», — добавил Карасев.

Ранее стало известно о росте дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Только за прошлый месяц ведомство отчиталось о нехватке 7,5 млрд гривен. Это ставит пенсии местных жителей под угрозу.