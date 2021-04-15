Гидрометцентр спрогнозировал теплую погоду в Европейской России

Москва, 15 апреля. Температура в центре Европейской России будет сохраняться на уровне 10-15 градусов с пятницы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В центре Европейской части России, хоть и ожидается понижение температуры, все равно будет тепло. В воскресенье температура будет выше на три градуса выше нормы, рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

«Понизится по отношению к теперешним показателям на семь-восемь градусов. В пятницу и субботу будет 15-16 градусов и небольшой дождь», — сказал метеоролог.

В воскресение и в понедельник восстановится антициклональный режим погоды с другими воздушными массами. Днем температура ожидается от десяти до 15 градусов. Ночью она заметно понизится — сначала на пять-семь градусов, а потом на один-шесть градусов.

На днях температура воздуха в Москве побила рекорд 1962 года. Синоптики зафиксировали отметку в 21,5 градуса. А 59 лет назад столбики термометров в столице России показывали 20,8 градуса выше нуля.