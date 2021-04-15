Российские одиннадцатиклассники 15 апреля напишут итоговое сочинение

Москва, 15 апреля. Выпускники российских школ напишут в четверг итоговое сочинение. Эта работа станет допуском к ЕГЭ по русскому языку.

Сочинение 15 апреля напишут около 691 тысячи одиннадцатиклассников. Выпускники, имеющие ограничения по здоровью, смогут вместо этого написать изложение. В этом году, по сведениям пресс-службы Рособрнадзора, его выбрали 10,7 тысячи школьников

«Сочинение по желанию могут написать выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили 2 282 человека», — подчеркнули в ведомстве.

Старт написанию сочинения будет дан в 10 утра по местному времени. Одиннадцатиклассникам дадут на это 3 часа 55 минут. Выпускникам с ограничениями по здоровью добавят еще полтора часа.

Известны тематические направления сочинений, утвержденные для 2021 года: «Разговор с собой», «Время перемен», «Я и другие», «Забвению не подлежит», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Рекомендуемый объем работы — не меньше 350 слов.

Оценивать итоговое сочинение будут по системе зачет/незачет. Получившие неудовлетворительный результат смогут переписать работу 5 и 19 мая 2021 года.

Психолог Жанна Кокорева ранее дала рекомендации ученикам для подготовки к ЕГЭ. Она посоветовала соблюдать режим сна и не пытаться осилить сразу большой объем информации.