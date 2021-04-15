Киновселенная Marvel может выпустить сериал про Росомаху

Лос-Анджелес, 15 апреля. Многосерийный фильм про мутанта с адамантиевыми когтями Росомаху для Disney+ находится на ранних стадиях разработки. Об этом пишет портал The Hashtag Show.

Росомаха бессмертен, поэтому каждая серия предстоящего проекта может быть создана, как индивидуальная самостоятельная история. По аналогичной схеме был снят сериал «Американская история ужасов». Вероятно, картина по-новому расскажет историю происхождения Росомахи. Кто будет играть брутального супергероя пока не ясно, сообщает портал The Hashtag Show.

Недавно звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт опубликовал на своей странице в Instagram видео. На нем запечатлено, как актер борется с одним из троих своих детей в парике Тора.