Продажи новых Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportack стартовали в России

Москва, 15 апреля. Новая генерация Audi A3 добралась до российского рынка. Наиболее компактную модель немецкого производства в кузове седан и Sportback можно приобрести по цене от 2,5 млн рублей.

Семейство Audi A3 предлагается с агрегатом 1.4 TFSI с турбонаддувом с отдачей 150 л.с., который работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Кроме того, для заказа предлагаются модели приветственной серии в комплектациях Young в оттенке синий «металлик» и Drive в цвете серый перламутр.

Ранее китайский концерн Cherry сообщил о том, что начнет продажи на российском рынке семиместного кроссовера Chery Tiggo 8. Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым двигателем производительностью 170 «лошадок».