Бездыханное тело 90-летней пенсионерки обнаружили в реке под Пензой

Пенза, 15 апреля. Жители села Загоскино Пензенской области обнаружили в реке тело пожилой женщины. Оно было извлечено из воды силами сотрудников регионального пожарно-спасательного центра и передано правоохранительным органам.

Старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая сообщила ФАН, что труп был найден в минувшую среду. Установлено, что погибшая — местная жительница 1930 года рождения.

«Тело было найдено вчера днем в реке Пензе. При первоначальном осмотре телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту организована проверка», — уточнила собеседница.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области сотрудник полиции покончил с собой. Правоохранитель совершил попытку суицида прямо на рабочем месте.