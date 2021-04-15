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Бездыханное тело 90-летней пенсионерки обнаружили в реке под Пензой
pozhar.pnzreg.ru  /  ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр»
Происшествия

Бездыханное тело 90-летней пенсионерки обнаружили в реке под Пензой

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра извлекли из реки тело женщины. Течение прибило ее к берегу у села Загоскино, расположенного неподалеку от областного центра

Пенза, 15 апреля. Жители села Загоскино Пензенской области обнаружили в реке тело пожилой женщины. Оно было извлечено из воды силами сотрудников регионального пожарно-спасательного центра и передано правоохранительным органам.

Старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая сообщила ФАН, что труп был найден в минувшую среду. Установлено, что погибшая — местная жительница 1930 года рождения.

«Тело было найдено вчера днем в реке Пензе. При первоначальном осмотре телесных повреждений не обнаружено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту организована проверка», — уточнила собеседница.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области сотрудник полиции покончил с собой. Правоохранитель совершил попытку суицида прямо на рабочем месте.

россия пенза труп ск рф происшествия пензенская область
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