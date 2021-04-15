Просроченную на год курицу поставляли в школы Пензенской области

Пенза, 15 апреля. В учебные учреждения Пензенской области поставлялась мясная продукция, срок годности которой истек в марте прошлого года. Нарушения были обнаружены мониторинговой группой Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.

Как стало известно ФАН, просрочка была отправлена в школы Тамалинского района 8 февраля. Речь идет о куриных полуфабрикатах, используемых для приготовления обедов.

«Индивидуальный предприниматель оформил электронные ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию «Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят бройлеров», срок годности которой истек 12 марта 2020 года. Он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — уточнили в пресс-службе Управления.

Сообщается, что в 2021 году к административной ответственности за поставку в школы продукции с истекшим сроком годности было привлечено более 25 индивидуальных предпринимателей региона.

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