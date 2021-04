Экс-офицеру полиции грозит 10 лет тюрьмы за убийство чернокожего Данте Райта

Вашингтон, 15 апреля. Прокуроры Миннесоты готовы предъявить обвинение бывшей сотруднице полиции Бруклинского центра Ким Поттер в непредумышленном убийстве второй степени в связи с гибелью Данте Райта.

Максимальное наказание по этому обвинению составляет десять лет тюремного заключения. Инцидент произошел всего в 10 милях от того места, где скончался во время задержания афроамериканец Джордж Флойд 25 мая 2020 года.

Днем 11 апреля автомобиль Райта остановили из-за нарушения ПДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Полицейские попытались задержать Райта, но он не подчинился их требованиям и попытался сбежать. По версии полиции, Поттер предупредила, что собирается использовать электрошокер, но ошиблась и застрелила Райта из пистолета. Молодой человек скончался. После этого в штате начались бурные протесты, которые продолжаются до сих пор.

Ким Поттер взяли под стражу 11 апреля. После 26 лет службы в полиции офицер подала в отставку. В документе, состоящем из одного абзаца, она написала: «Мне нравилась каждая минута работы полицейским на службе обществу в меру моих возможностей, но я верю, что моя отставка будет в интересах общества, департамента и моих коллег».

