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Экс-офицеру полиции грозит 10 лет тюрьмы за убийство чернокожего Данте Райта

Экс-офицеру полиции грозит 10 лет тюрьмы за убийство чернокожего Данте Райта

Вашингтон, 15 апреля. Прокуроры Миннесоты готовы предъявить обвинение бывшей сотруднице полиции Бруклинского центра Ким Поттер в непредумышленном убийстве второй степени в связи с гибелью Данте Райта

Максимальное наказание по этому обвинению составляет десять лет тюремного заключения. Инцидент произошел всего в 10 милях от того места, где скончался во время задержания афроамериканец Джордж Флойд 25 мая 2020 года.

Днем 11 апреля автомобиль Райта остановили из-за нарушения ПДД. В ходе проверки выяснилось, что ранее был выдан ордер на его арест. Полицейские попытались задержать Райта, но он не подчинился их требованиям и попытался сбежать. По версии полиции, Поттер предупредила, что собирается использовать электрошокер, но ошиблась и застрелила Райта из пистолета. Молодой человек скончался. После этого в штате начались бурные протесты, которые продолжаются до сих пор.

Экс-офицеру полиции грозит 10 лет тюрьмы за убийство чернокожего Данте Райта

Ким Поттер взяли под стражу 11 апреля. После 26 лет службы в полиции офицер подала в отставку. В документе, состоящем из одного абзаца, она написала: «Мне нравилась каждая минута работы полицейским на службе обществу в меру моих возможностей, но я верю, что моя отставка будет в интересах общества, департамента и моих коллег».

Согласно документам окружного суда округа Хеннепин, озвученным Fox News, Райту было предъявлено обвинение в ограблении при отягчающих обстоятельствах в декабре 2019 года в Оссесо, штат Миннесота. Он был освобожден под залог в размере 100 тыс. долларов. Его залог был отменен в июле, поскольку он владел огнестрельным оружием и не поддерживал связь с сотрудником службы надзора.

В начале недели следствие опубликовало кадры задержания Райта. На видео видно, как женщина-полицейский борется с ним, а после предупреждает, что использует электрошокер. Она достала оружие после того, как мужчина вырвался из рук. После единственного выстрела машина уносится прочь.

Бен Крамп, известный адвокат по гражданским правам, представляющий семьи Флойда и Райта, в своем заявлении подчеркнул, что Поттер стреляла в Райта «не случайно».

Все эти дни в Миннесоте продолжаются беспорядки. Толпы снова собирались у тщательно охраняемого полицейского управления Бруклинского центра, теперь окруженного бетонными заграждениями и высоким металлическим забором. С десяти часов вечера в Бруклине действует комендантский час.

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