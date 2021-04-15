МИД Турции: Корабли ВМС США не проходили через Босфор

Анкара, 15 апреля. Военные судна США не проходили через босфорский пролив в Черное море. Об этом рассказал дипломатический источник в МИД Турции.

Известно, что информацию о кораблях ВМС США турецкому дипломатическому ведомству сообщило посольство Соединенных Штатов. Передает ТАСС слова источника в МИД Турции.

Инсайдер не уточнил, будут ли проходить американские военные корабли через Босфор 15 апреля. Однако ранее Вашингтон уведомлял Анкару о проходе своих двух судов ВМС США через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.

Недавно МИД России назвал провокацией заход кораблей ВМС США в Черное море. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, Вашингтон такими действиями пытается «играть на нервах» у Москвы.