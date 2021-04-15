Пушков раскритиковал заявление Блинкена о предстоящей встрече Путина и Байдена

Москва, 15 апреля. США стремятся к диалогу с Россией, чтобы высказывать свои возражения. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях после заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

Американский политик даже не стал скрывать цели Вашингтона в сотрудничестве с Москвой, отметил Пушков. Госсекретарь открыто заявил, что США намерены высказывать свои возражения в связи с действиями России.

«Однако если в Вашингтоне видят вместо диалога американский монолог, то толку не будет. Такой фиктивный диалог нам предлагает НАТО: они будут нам что-то втолковывать с «позиции силы», а мы должны соглашаться. Итог известен: мы отозвали нашего посла при НАТО из Брюсселя, ибо фиктивный диалог в виде суммы ультиматумов нам не нужен», — написал сенатор.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее сообщил, что президент Джо Байден предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. Он объяснил это тем, что Вашингтону необходимо «ясно говорить о его взглядах, политике, возражениях против действий России».