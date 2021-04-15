Наталья Водянова в кроссовках своего сына взбудоражила поклонников

Москва, 15 апреля. Топ-модель Наталья Водянова вызвала бурные споры в Сети, решив незатейливо прорекламировать бренд своего сына Fashion Baby.

На своей странице в Instagram Наталья опубликовала небольшое видео, на котором предстала без мейкапа в оверсайз-платье и желтых кедах. Чтобы продемонстрировать изображение бабочки на подошве, Водянова сделала мах ногой, прорисовав в воздухе полукруг.

Дизайн кроссовок разработал сын модели Лукас Портман. Стоит обновка 330 евро (порядка 29,8 тыс. рублей). На сайте компании подчеркивается, что обувь изготавливается из переработанных материалов.

Пользователи же восприняли рекламу неоднозначно. Некоторые критиковали Наталью за внешний вид, посчитав, что и ногу она держит слишком «криво», и шорты следовало бы надеть. Другие же назвали товар слишком расточительным, а его стоимость «мажорской».

«Странное движение. Непонятная глупость», — добавила пользователь Сети.

«Нда. Рыночное прошлое дает о себе знать. «Культура» так и прет», — негодует подписчик.

«Глупо, Наташа. Вы еще из пубертатного возраста не вышли», — посчитала комментатор.

Однако другим публикация Водяновой понравилось. Многие подчеркнули, что модель выглядит на 18 лет.

«Наталья, вам реально 39? Не скажешь!», — пишет фанатка.

«Наташа полмира заворожила ногой. Я трижды пересмотрела, и сколько таких как я», — добавила поклонница.

О новом бизнес-проекте своего 19-летнего сына Наталья сообщила в конце марта. Лукас преподнес первые экземпляры разработанных им кроссовок в подарок сестре Неве на 15-й день рождения.