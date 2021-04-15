«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» и пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов

Дортмунд, 15 апреля. Английский «Манчестер Сити» на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Матч прошел на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Рияд Марез и Фил Фоден отличились за «горожан». В составе немцев единственный мяч забил Джуд Беллингем. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом англичане впервые с сезона 2015/2016 вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

В 1/2 финала клубу из Англии будет противостоять французский ПСЖ, который по сумме двух матчей оказался сильнее действующего победителя главного клубного турнира — мюнхенской «Баварии». Первые полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 апреля.

Недавно стало известно, что «Манчестер Сити» не станет продлевать контракт с одной из главных своих звезд — Серхио Агуэро. Летом игрок перейдет в статус свободного агента.