Пелоси пригласила Байдена выступить перед представителями обеих палат Конгресса

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Джо Байден приглашен выступить с речью перед конгрессменами. Об этом говорится в письме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси главе государства.

Обычно новые американские президенты выступают перед Конгрессом уже через несколько недель после инаугурации. Байден же до сих пор этого не сделал из-за пандемии COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

«Я пишу, чтобы пригласить вас выступить на совместном заседании Конгресса в среду, 28 апреля, чтобы поделиться своим видением в вопросе решения проблем и [реализации] возможностей этого исторического момента», — написала Пелоси.

Джо Байден принял приглашение и согласился выступить перед обеими палатами Конгресса США, сообщили в Белом доме. Выступление состоятся накануне сотого дня президентства американского лидера.

Нэнси Пелоси ранее попыталась выгородить Джо Байдена перед журналистами. Она заявила, что президент не виноват в сложившейся ситуации на границе с Мексикой.