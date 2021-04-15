Суд приговорил сотрудника брянского морга к аресту за мошенничество с трупами

Брянск, 15 апреля. Суд избрал меру пресечения для возможного организатора мошеннической схемы с телами покойных в городе — заведующего патологоанатомическим отделением в морге местной больницы.

По версии следствия, подозреваемый вместе десятком сотрудников морга и семью работниками похоронных бюро обманывали родственников умерших относительно сроков выдачи трупов. С целью незаконного обогащения они предлагали заказчикам ускорить процесс за вознаграждение.

Ущерб от преступлений составил около 600 тысяч рублей. Однако сумма только приблизительная, поскольку никакой отчетности злоумышленники не вели. В общей сложности они обманули свыше 80 человек.

Меры пресечения для остальных фигурантов дела ограничились запретом определенных действий и домашним арестом. Предполагаемого организатора преступного сообщества отправили в следственный изолятор.

Ранее под домашний арест отправился бывший руководитель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий по делу мошенничества со свалками.