Российские врачи заявили о способности COVID-19 убивать клетки рака

Москва, 15 апреля. Раковые клетки могут отмирать у онкобольных, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали российские врачи Евгений Черемушкин и Владимир Болибок.

Коронавирусная инфекция способна активировать иммунную систему и уничтожить злокачественные новообразования. И для лечения рака ранее использовался «токсин колея», который состоял из вытяжки двух видов бактерий, передает слова иммунолога Болибока URA.RU.

Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала», – пояснил специалист.

С мнением иммунолога согласился онколог Черемушкин. Он отметил использование разных методов стимуляции иммунитета в борьбе с раком. Поэтому подобный взрыв иммунной активности может подавить часть клеток рака. Эти эксперименты уже проводятся. Но результаты исследования медики получат в ближайшие три-пять лет, уточнил врач.

И если коронавирус может подавить клетки рака, то вакцина не способна улучшить общее состояние онкобольного, уверен врач Николай Жуков. Пока сообщений о том, что пациенты начали выздоравливать, не поступало.