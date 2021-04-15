Россияне смогли лично задать вопросы главе СК Бастрыкину по видеосвязи

Москва, 15 апреля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выслушал жалобы россиян на работу следователей в Волгоградской, Пермской областях и Приморском крае.

Обратившаяся к главе Следственного комитета России семья попросила помощи в установлении истинной причины смерти молодого человека, который пропал без вести во время прохождения службы на рыболовном судне в Баренцевом море. По словам родственников, у пропавшего были напряженные отношения с некоторыми членами экипажа, а следствие ведется с нарушением законодательства. Бастрыкин поручил своим подчиненным предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов, а также оказать возможную поддержку.

Также во время приема глава СК РФ заслушал обращение девушки-сироты, которая пытается реализовать право на жилье. Со слов заявителя, ей своевременно не дали разъяснения о предоставлении социальных гарантий на получение нового жилья. Когда девушке исполнилось 23 года, она попыталась получить квартиру, но ей отказали во всех инстанциях из-за достигнутого возраста. Бастрыкин поручил территориальному подразделению СК России по Пермскому краю провести проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.

Житель Волгограда обратился к главе СК с просьбой помочь выяснить обстоятельства смерти сына. Со слов мужчины, его сын, проходивший воинскую службу, был обнаружен в палатке, где хранился спортивный инвентарь, с переохлаждением и признаками отравления угарным газом. Следствие не обнаружило признаков насильственной или криминальной смерти и закрыло дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов и разобраться в этой ситуации.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в случаях применения подростками оружия в отношении сверстников в регионе. Конкретно, он потребовал отчитаться о ходе расследования инцидента с 17-летним юношей из Волхова, которого двое молодых людей обстреляли из пневматического пистолета.