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Россияне смогли лично задать вопросы главе СК Бастрыкину по видеосвязи

Россияне смогли лично задать вопросы главе СК Бастрыкину по видеосвязи

Москва, 15 апреля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выслушал жалобы россиян на работу следователей в Волгоградской, Пермской областях и Приморском крае.

Обратившаяся к главе Следственного комитета России семья попросила помощи в установлении истинной причины смерти молодого человека, который пропал без вести во время прохождения службы на рыболовном судне в Баренцевом море. По словам родственников, у пропавшего были напряженные отношения с некоторыми членами экипажа, а следствие ведется с нарушением законодательства. Бастрыкин поручил своим подчиненным предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов, а также оказать возможную поддержку.

Также во время приема глава СК РФ заслушал обращение девушки-сироты, которая пытается реализовать право на жилье. Со слов заявителя, ей своевременно не дали разъяснения о предоставлении социальных гарантий на получение нового жилья. Когда девушке исполнилось 23 года, она попыталась получить квартиру, но ей отказали во всех инстанциях из-за достигнутого возраста. Бастрыкин поручил территориальному подразделению СК России по Пермскому краю провести проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами.

Житель Волгограда обратился к главе СК с просьбой помочь выяснить обстоятельства смерти сына. Со слов мужчины, его сын, проходивший воинскую службу, был обнаружен в палатке, где хранился спортивный инвентарь, с переохлаждением и признаками отравления угарным газом. Следствие не обнаружило признаков насильственной или криминальной смерти и закрыло дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отцу погибшего копии необходимых медицинских документов и разобраться в этой ситуации.

Ранее Бастрыкин поручил разобраться в случаях применения подростками оружия в отношении сверстников в регионе. Конкретно, он потребовал отчитаться о ходе расследования инцидента с 17-летним юношей из Волхова, которого двое молодых людей обстреляли из пневматического пистолета.

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