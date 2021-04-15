Мадридский «Реал» пробился в полуфинал Лиги чемпионов впервые за три года

Ливерпуль, 15 апреля. Ничейный счет в ответном матче четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов с «Ливерпулем» позволил мадридскому «Реалу» впервые за три года пробиться в финал турнира.

В первом поединке футболисты испанского клуба обыграли своих соперников со счетом 3:1. По итогам двух встреч «Ливерпуль» выбыл из розыгрыша трофея.

Последний раз «Реал» выходил в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2017/18. Тогда команде из Мадрида удалось выиграть турнир. В следующих сезонах испанские футболисты вылетали на стадии 1/8 финала.

Соперником мадридского «Реала» по полуфиналу станет «Челси». Английской команде удалось пройти в следующую стадию турнира после победы над «Порту».