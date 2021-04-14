Пассажиры транспорта в Подмосковье смогут оплачивать только часть маршрута

Москва, 14 апреля. Жители Подмосковья смогут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью карты «Тройка» в зависимости от продолжительности маршрута.

Пассажиры при входе в транспорт должны иметь достаточный баланс, чтобы проехать весь путь. Максимальная стоимость проезда до конечной станции будет зарезервирована, итоговая сумма будет списана при выходе, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в соцсетях.

«С 14 апреля «Тройка» заработает больше, чем на 300 автобусных маршрутах Подмосковья. Это не обычный проездной. Стоимость поездки будет рассчитываться исходя из ее протяженности», — говорится в сообщении.

Портал мэра Москвы ранее сообщил об увеличении популярности онлайн-сервиса «Мои платежи» при пополнении баланса карты «Тройка». В 2020 году москвичи более 40 тысяч раз внесли средства на карту.