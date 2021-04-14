Сыновья принцессы Дианы могут помириться из-за смерти герцога Эдинбургского

Лондон, 14 апреля. Принц Уильям поговорил по телефону с принцем Гарри после его приезда в Великобританию, сообщает Daily Mirror.

Принц Гарри прилетел в Великобританию 12 апреля. Пока он находится на карантине, который сможет покинуть, если его тест на коронавирус будет отрицательным. Это первый раз, когда герцог посетил Великобританию с марта прошлого года, и первый раз, когда он и его брат Уильям увидятся друг с другом после скандального интервью телеведущей Уинфри Опре.

Братья вряд ли встретятся лицом к лицу до утра 17 апреля, накануне похорон принца Филиппа в Виндзоре. По данным издания, принц Гарри разговаривал с братом Уильямом по телефону после приезда в Великобританию. Кейт Миддлтон, супруга Уильяма, намерена выступить в качестве «миротворца» между ними на похоронах герцога Эдинбургского.

«Уильяму и Гарри удалось поговорить по телефону. Они полностью согласны с тем, что эта неделя посвящена исключительно поддержке королевы и остальных членов семьи, а также памяти о жизни и наследии их деда», — сообщил источник в Букингемском дворце.

По его словам, Кейт считает разногласия между братьями «сложными и тревожными». Она пытается избежать конфликта и старается примирить Гарри и Уильяма.

Уильям и Кейт находятся в Амнер-холле, их доме в Норфолке, и не должны быть в Лондоне до конца этой недели, в то время как Гарри находится на карантине в Фрогмор-хаусе, Виндзор, в ожидании результатов теста на COVID-19.

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Супруг Елизаветы II принц Филипп скончался 9 апреля на 100-м году жизни. В связи с трагическими событиями в Великобритании объявили национальный траур. Прощание с герцогом Эдинбургским состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Перед траурной церемонией, которая пройдет в узком кругу, будет объявлена минута молчания.

Эксперт по королевской семье выразил мнение, что принцы Уильям и Гарри придут на похороны деда в одинаковых костюмах, чтобы избежать «разногласий».