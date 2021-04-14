Германия и США обсудили ситуацию в восточной части Украины

Берлин, 14 апреля. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Официальные представители Берлина и Вашингтона выразили обеспокоенность обстановкой в регионе. Они обсудили меры, которые поспособствуют деэскалации ситуации.

Кроме того, Меркель и Байден затронули тему с распространением коронавирусной инфекцией. Стороны подчеркнули важность справедливого доступа к вакцинам против COVID-19 по всему миру.

Недавно прошло заседание контактной группы по Донбассу. Представитель РФ в группе Борис Грызлов по итогу переговоров рассказал, что украинская сторона отказалась обсуждать практические механизмы по обеспечению выполнения договоренностей об усилении перемирия, которые были заключены 22 июля 2020 года.