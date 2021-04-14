Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели

Вашингтон, 14 апреля. Американский лидер Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Путин и Байден, по инициативе хозяина Белого дома, провели телефонный разговор. Блинкен объяснил это тем, что США нуждаются в «стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», передает РИА Новости.

«Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в предстоящие недели», — заявил госсекретарь.

Российский и американский лидеры ранее обсудили намерение вести диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. По сообщению Белого дома, они также затронули тему усиления военного присутствия РФ в Крыму и на границе с Украиной.