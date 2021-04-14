США продолжат снабжать Украину оружием и военной техникой

Вашингтон, 14 апреля. США намерены и дальше оказывать Украине военную помощь посредством поставок некоторых видов вооружений, согласно потребностям Киева, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, Вашингтон планирует продолжить переброску военных инструкторов на Украину. Вместе с этим американские силы продлили наблюдение за «действиями» российских войск вблизи границ с сопредельным государством.

«Мы привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях в самообороне», — заявил министр.

Вмешательство США в дела Украины приведет к обострению конфликта в Донбассе. При этом сдержанная позиция Москвы в этом вопросе призвана разрядить обстановку в отношениях с Вашингтоном, считают аналитики издания из Китая «Хуаньцю шибао».