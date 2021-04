Курс на мирную жизнь: как ЦАР развивает экономику после разгрома боевиков

В Центральноафриканской Республике восстанавливается мирная жизнь. Граждане ликуют и устраивают масштабные праздники. Власти страны занимаются реорганизацией госструктур.

Главной задачей правительства стало развитие экономики. Политики реализовывают ряд инфраструктурных проектов, восстанавливают дороги и мосты, а также запускают собственную систему денежных переводов.

Несмотря на большой объем работы по возрождению финансового сектора в жизни ЦАР находится место праздникам, которые традиционно проходят при большом стечении народа.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как африканская страна намерена сплотить общество и достичь прогресса в экономике.

В начале апреля Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) организовал в Московском доме общественных организаций круглый стол Африканского клуба по теме «ЦАР: победа в гибридной войне».

В рамках мероприятия советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров выразил уверенность, что после разгрома действовавших в стране бандформирований власти переключатся на возрождение экономики.

Захаров рассказал, что в окружении главы государства Фостен-Арканжа Туадера обсуждалась необходимость развития народного хозяйства в республике еще несколько лет назад. Правительство успело запустить ряд масштабных проектов.

Однако перед декабрьскими выборами в стране активизировались боевики из подконтрольной экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Тогда на первый план вышли проблемы безопасности.

Тем не менее всеобщее голосование состоялось. Спустя несколько месяцев правительственные силы при поддержке союзников из России и Руанды восстановили контроль над всей территорией республики.

Избранный лидер страны Туадера выделил развитие национальной экономики в качестве основного направления работы на второй президентский срок.

Как только армия разбила бандформирования, правительство ЦАР приступило к реализации президентского плана восстановления национальной экономики. И первым делом начались проверки приостановленных проектов и подсчет урона, нанесенного стране боевиками.

Так, 12 апреля министр финансов и бюджета Анри-Мари Дондра при содействии главы Минобороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра провел совещание с владельцами бывшего военного лагеря Фиделя Обру.

Продажа этого участка, расположенного в столице государства, сопровождалась важным условием: если хозяин в течение года не приступает к застройке, то правительство может в одностороннем порядке расторгнуть договор и перепродать землю другому покупателю.

Учитывая кризисное положение, в котором страна находилась последние несколько месяцев, власти сочли возможным пересмотреть установленный годичный срок, хотя и не отменили его полностью. Параллельно министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа провел техническое совещание с целью организовать поездку для изучения производства кукурузы в стране.

За счет механизации процесса выращивания и местной переработки урожая планируется удвоить количество поставляемого на внутренние рынки злака. Ранее в ЦАР стартовало масштабное исследование, профинансированное Всемирным банком. В рамках мероприятия проводится картографирование сельскохозяйственных угодий для обновления устаревшей базы данных аграрного сектора.

Также 12 апреля министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара посетил с рабочим визитом управление судебной полиции, где проверил состояние проекта по выдаче национального удостоверения личности.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в комментарии для международной редакции Федерального агентства новостей отметил, что обследование текущего состояния хозяйства является необходимым условием для дальнейшего планирования.

Эксперт уверен, что многочисленные проверки, инициированные профильными министрами ЦАР, свидетельствуют о готовности правительства республики следовать обозначенным Туадера курсом.

Правительство ЦАР занимается подготовкой глобального возрождения экономики государства. Но некоторые важные для восстановления страны проекты не требуют предварительной работы и реализуются немедленно.

Так, центральноафриканский журналист Фридолин Нгулу сообщает, что в западной части страны завершается строительство дороги Буар — Баоро, которая является частью трассы, соединяющей столицу ЦАР с Камеруном.

После перехода транспортного коридора под контроль правительственных сил на автомагистрали активизировалось движение грузовых машин с товарами первой необходимости для жителей Банги. Поэтому улучшение состояния дорожного хозяйства приобретает особое значение.

Не менее важной является разработка компьютерного инженера-аналитика Мамаду Мустафы Ли, который по собственной инициативе создал новую платформу электронных денежных переводов. Такая система обеспечит гражданам ЦАР быстрый доступ к необходимым финансовым услугам и сделает их более прозрачными.

#CentralAfricanRepublic



On April 9, Mr. Mamadou Mustafa Ly, a computer science engineering analyst in #Bangui, introduced an electronic payment transfer platform called "KETE CASH" to make it easier for customers to quickly access financial services. pic.twitter.com/CRoO7v5Zbu