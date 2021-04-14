Взрыв произошел вблизи аэропорта иракского Эрбиля

Эрбиль, 14 апреля. Территория вблизи аэропорта иракского города подверглась обстрелу по меньшей мере одним реактивным снарядом. В результате в районе воздушной гавани прогремел взрыв, сообщают СМИ.

Журналисты заявили о дислоцировании в аэропорту военных сил международной коалиции во главе с США. Инцидент произошел спустя сутки после атаки на одну из баз Моссада на севере Ирака. В министерстве обороны Ирака пока никак не отреагировали на произошедшее. Информации о жертвах или пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее американские и израильские разведчики в беседе с New York Times уличили Иерусалим в организации взрыва на иранском ядерном объекте в Натанзе. Происшествие, скорее всего, вынудит Тегеран приостановить ядерную программу. Однако президент Ирана Хасан Роухан заявил об усилении работы над проектом.