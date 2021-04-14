Лидер одной из группировок ЦАР выступил против переговоров с боевиками

Банги, 14 апреля. Лидер вооруженной группировки «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) Абдулай Хиссен заявил, что он категорически против переговоров властей ЦАР и боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Члены подконтрольного Хиссену формирования, наравне с правительством ЦАР, стали единственными, кто соблюдал Хартумское соглашение. По его словам, FPRC верна договору до сих пор, хотя он фактически утратил актуальность после активизации бандгрупп в преддверии декабрьских выборов. Нельзя договариваться о чем-либо с теми, кто не держит слово.

«Когда вы подписываете соглашение, а затем говорите, что выходите из него и объявляете войну, как к вам относиться? Ответ очевиден: как к бандиту. Либо мы за мир, либо — нет. Боевики CPC громко и ясно кричали, что Хартумского соглашения нет. Оно устарело. Однако тогда нет места и для тех, кто отказался от собственных обязательств и договора», — объяснил Абдулай Хиссен.

Также он добавил, что «Народный фронт» выступает за восстановление государственной власти на всей территории страны и поддерживают идею президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера о проведении общенационального диалога. Но до него не должны быть допущены те, кто нарушал Хартумское соглашение и совершал преступления против собственного народа.

«Я отрицаю возможность диалога с боевиками из «Коалиции» и не могу возражать против высшего решения главы государства, идеи которого мы полностью поддерживаем», — подытожил руководитель FPRC.

Абдулай Хиссен еще до поражения «Коалиции» обращался к группировкам из ее состава с призывом сложить оружие и перейти на сторону центральноафриканского лидера. Он настаивал, что Туадера — единственный политик, способный обеспечить безопасность республики:

«Туадера является гарантом мирной жизни. Если кто-то с этим не согласен, то он выступает против меня».

Ранее в экспертном сообществе заявили, что Хартумское соглашение перестало быть документом, способным обеспечить мир и стабильность в ЦАР. По словам политологов Андрея Кошкина и Владимира Джараллы, группировки как таковые полностью разбиты, а в стране совершенно иной уровень безопасности, нежели в момент заключения договора. Поскольку обстановка изменилась, он исчерпал свою значимость.