Диетолог Белоусова перечислила минусы полного отказа от мяса

Москва, 14 апреля. Полный отказ от мяса чреват дефицитом в организме белка коллагена, что вызывает ускорение старения кожи. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова.

Коллаген оказывает своего рода косметическое действие на кожу лица, придавая ей здоровый и подтянутый вид. Поэтому во всем мире специалисты не рекомендуют совсем отказываться от мяса, сообщила Белоусова в беседе с телеканалом «Звезда».

Белоусова отметила, что в человеческом организме должно присутствовать не менее 30% животных жиров. Больше всего коллаген содержится в баранине и говядине, несколько меньше — в птице и свинине. В рыбе и молочных продуктах этого белка совсем мало, отметила диетолог.

Недавно диетолог Наталья Круглова рассказала о чувстве постоянного голода у человека и чем оно опасно. По словам специалиста, следует насторожиться, если человек часто и много ест, но при этом не набирает вес, а наоборот, только худеет.