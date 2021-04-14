Власти ЦАР ввели национальное удостоверение личности на всей территории страны

Банги, 14 апреля. В Центральноафриканской Республике начали действовать новые национальные удостоверения личности (CNI).

Министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара провел в Департаменте судебной полиции торжественную церемонию, на которой объявил о введении документа в силу. На мероприятии присутствовали члены правительства ЦАР и представители полиции.

Национальное удостоверение личности — часть социальной политики центральноафриканского лидера Фостен-Арканжа Туадера. Документ нового формата гораздо сложнее подделать. Еще в августе прошлого года Лангисара отмечал, что при печати карточки используют пять мер предосторожности.

Фальшивые документы — серьезная проблема для центральноафриканских правоохранителей. Мошенники делают не только удостоверения личности, но и вид на жительство.

Вопрос стал еще острее на фоне попыток разгромленного конгломерата группировок, объединившихся под руководством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе в «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), провести госпереворот. На данный момент бандформирования разгромлены.

Вооруженные силы (FACA) продолжают операцию по зачистке освобожденных территорий от разрозненных отрядов боевиков. Некоторые радикалы планировали сбежать или укрыться внутри страны по поддельным бумагам, теперь им не удастся этого сделать.

Пока национальная армия обеспечивает безопасность республики, законные власти обратили внимание на развитие государства, которое пережило множество потрясений. Успехи ВС позволяют заняться восстановлением экономики.

Президент Туадера уже открыл в столице Банги новое многоэтажное здание, в котором расположится налоговая служба. Кроме того, местный компьютерный инженер представил новую платформу для электронных денежных переводов, которая должна обеспечить удобный доступ к финансовым услугам.