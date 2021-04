Синоптики Руанды зафиксировали редкий водяной смерч

Кигали, 14 апреля. В Руанде зафиксировали водяной смерч. Инцидент произошел во вторник, 13 апреля, на озере Рюондо в районе Бурера.

Метеорологи пояснили, что редчайшее природное явление, которое называют «исата», вызвали определенные погодные условия. Водяная воронка представляет собой вращающийся столб из воздуха и облаков крошечных капель воды.

#Rwanda Meteorology Agency has explained the waterspout, a weather phenomenon locally known as “Isata”, which was experienced on April 13, in Lake Ruhondo, saying it was caused by weather patterns in Burera district. https://t.co/HHoHFu0dqh pic.twitter.com/iTPwAH8kdQ