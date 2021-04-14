ПФР назвал способ увеличить пенсию на 50 процентов

Москва, 14 апреля. Повышенная пенсия доступна россиянам, согласившимся получать выплаты позже положенного срока. В настоящее время такой возможностью пользуются около трех процентов пенсионеров.

Соответствующее заявление сделали в Пенсионном фонде России (ПФР). Если отложить получение пенсии на пять лет, то выплаты можно увеличить на 50 процентов. Обращение за пенсией через десять лет позволяет повысить выплаты еще вполовину. В прошлом году пенсии по указанной схеме получали около 27 тысяч граждан, передает «Российская газета».

Чаще всего россияне подают заявление на выплату пенсий в дистанционном режиме. В прошлом году из двух миллионов заявлений полтора были поданы посредством портала «Госуслуги» или личного кабинета на сайте ПФР.

Обратиться в ПФР за документами и выплатами до 1 января 2022 года можно через телефон или по электронной почте. Такие правила вводятся из-за угрозы распространения коронавируса. Работать по новому регламенту будут территориальные органы ПФР.