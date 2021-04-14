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Шепелев признался, что его сына от Жанны Фриске «накрыло» от рождения брата

Шепелев признался, что его сына от Жанны Фриске «накрыло» от рождения брата

Москва, 14 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на вопрос, который больше всего волновал его поклонников в последнее время, — как к рождению сына отнеслись маленькие Платон и Лада.

В конце марта Шепелев во второй раз стал отцом. Его новая возлюбленная Екатерина Тулупова теперь тоже дважды мама. На своей странице в Instagram телеведущий отметил, что последние дни его постоянно спрашивают, как старшие дети восприняли малыша.

Лада, дочка Тулуповой от первого брака, «мечтала поскорее увидеть и взять на руки» брата. Сложнее было с сыном Жанны Фриске.

«Платон переживал сильнее. Признался мне, что сильно волновался за то, что с рождением все внимание достанется малышу. Я пообещал, что ничего не изменится и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними. И все же, перед самым рождением, Платона накрыло на столько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия — он просто не находил силы сосредоточиться — сильно переживал», — сообщил телеведущий.

Шепелев признался, что его сына от Жанны Фриске «накрыло» от рождения брата

Рождение ребенка все изменило. Детки поняли, что никакой «угрозы» нет, и тревожность сменилась любопытством, а после и радостью.

«Дети тепло приняли нового ребенка, за что я им очень благодарен», — подчеркнул Шепелев.

Во время беременности Екатерина и Дмитрий часто разговаривали со своими детьми. Родители объясняли детям, что они «совсем не обязаны любить этого нового человека и нянчиться с ним», но будут рады, если все-таки старшие проявят терпение.

«И сейчас, глядя на старших детей, я очень ими горжусь — они замечательно проявили себя, приняли младенца с пониманием и даже с юмором. Платон нежно гладит его по голове и целует, а Лада попросила нового ребенка, следующего. Мы пока промолчали», — добавил он.

Шепелев признался, что его сына от Жанны Фриске «накрыло» от рождения брата

Не все восприняли новость о пополнении в семье Шепелева с радостью. Отец бывшей супруги телеведущего Жанны Фриске Владимир когда только узнал, что тот вновь станет отцом, на эмоциях пожелал ему смерти.

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