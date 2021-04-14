Шепелев признался, что его сына от Жанны Фриске «накрыло» от рождения брата

Москва, 14 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев ответил на вопрос, который больше всего волновал его поклонников в последнее время, — как к рождению сына отнеслись маленькие Платон и Лада.

В конце марта Шепелев во второй раз стал отцом. Его новая возлюбленная Екатерина Тулупова теперь тоже дважды мама. На своей странице в Instagram телеведущий отметил, что последние дни его постоянно спрашивают, как старшие дети восприняли малыша.

Лада, дочка Тулуповой от первого брака, «мечтала поскорее увидеть и взять на руки» брата. Сложнее было с сыном Жанны Фриске.

«Платон переживал сильнее. Признался мне, что сильно волновался за то, что с рождением все внимание достанется малышу. Я пообещал, что ничего не изменится и наши с ним привычные ритуалы останутся прежними. И все же, перед самым рождением, Платона накрыло на столько, что мне пришлось отменять некоторые его занятия — он просто не находил силы сосредоточиться — сильно переживал», — сообщил телеведущий.

Рождение ребенка все изменило. Детки поняли, что никакой «угрозы» нет, и тревожность сменилась любопытством, а после и радостью.

«Дети тепло приняли нового ребенка, за что я им очень благодарен», — подчеркнул Шепелев.

Во время беременности Екатерина и Дмитрий часто разговаривали со своими детьми. Родители объясняли детям, что они «совсем не обязаны любить этого нового человека и нянчиться с ним», но будут рады, если все-таки старшие проявят терпение.

«И сейчас, глядя на старших детей, я очень ими горжусь — они замечательно проявили себя, приняли младенца с пониманием и даже с юмором. Платон нежно гладит его по голове и целует, а Лада попросила нового ребенка, следующего. Мы пока промолчали», — добавил он.

Не все восприняли новость о пополнении в семье Шепелева с радостью. Отец бывшей супруги телеведущего Жанны Фриске Владимир когда только узнал, что тот вновь станет отцом, на эмоциях пожелал ему смерти.